Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Dezember 2017 zusammen 4,107 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,7 Prozent auf 13,884 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht erhöht, während sich die Nachfrage um 2,8 Prozent auf 11,917 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Dezember um einen Prozentpunkt auf solide 85,8 Prozent verbessert.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 51,259 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.