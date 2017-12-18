Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im November 2017 zusammen 3,993 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,3 Prozent auf 13,189 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 11,117 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im November um 1,3 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 47,152 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.