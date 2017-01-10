Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Dezember 2016 zusammen 4,033 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent.

Die Kapazität wurde mit 13,656 Milliarden Sitzplatzkilometern konstant gehalten, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 11,592 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Dezember um 3,3 Prozentpunkte auf solide 84,9 Prozent verbessert.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 49,764 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent. Die schwächeren Passagierzahlen bei Air France und HOP! sind im Aufbau von Transavia zu erklären, die in Frankreich auf Kosten der Muttergesellschaft kräftig zulegen konnte.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.