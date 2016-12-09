Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im November 2016 zusammen 3,878 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,9 Prozent auf 12,890 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, während sich die Nachfrage um 1,3 Prozent auf 10,692 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im November um 1,8 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 45,731 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 1,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.