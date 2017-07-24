Air France und HOP! melden mehr Passagiere

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juni 2017 zusammen 4,615 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von sieben Prozent.

Die Kapazität wurde um 4,1 Prozent auf 14,622 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 7,8 Prozent auf 12,583 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist im Juni um 2,9 Prozentpunkte auf hohe 86,1 Prozent angewachsen.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 24,698 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls gemeinsam als Gruppe bekannt.