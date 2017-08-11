Air France und HOP! melden Passagierplus

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juli 2017 zusammen 4,906 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,8 Prozent.

Die Kapazität wurde um 3,3 Prozent auf 15,914 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 5,1 Prozent auf 14,133 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Juli um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 88,8 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 29,603 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.