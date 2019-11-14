Air France und HOP! melden Oktoberzahlen

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Oktober 2019 zusammen 4,490 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 1,5 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,6 Prozent auf 14,874 Milliarden Sitzplatzkilometern hochgefahren, während sich die Nachfrage um 1,3 Prozent auf 12,836 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Oktober um 0,6 Prozentpunkte auf solide 86,3 Prozent erhöht.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 44,325 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.