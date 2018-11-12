Air France und HOP! melden Oktoberzahlen

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Oktober 2018 zusammen 4,557 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.

Die Kapazität wurde um vier Prozent auf 14,792 Milliarden Sitzplatzkilometern hochgefahren, während sich die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 12,670 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Oktober um 0,3 Prozentpunkte auf solide 85,7 Prozent erhöht.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 43,300 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.