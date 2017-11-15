Air France und HOP! melden Oktoberzahlen

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Oktober 2017 zusammen 4,498 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,5 Prozent auf 14,221 Milliarden Sitzplatzkilometern hochgefahren, während sich die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 12,143 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Oktober um 1,7 Prozentpunkte auf solide 85,4 Prozent erhöht.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 43,158 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.