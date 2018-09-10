Air France und HOP! melden Augustzahlen

Air France erste Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im August 2018 zusammen 4,712 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,3 Prozent auf 16,157 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 3,7 Prozent auf 14,497 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhte. Die Auslastung hat sich im August um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 89,7 Prozent weiter verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 34,240 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem leichten Wachstum von 0,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.