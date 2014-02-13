Air France und Air Malta mit Codeshare Flügen

Air France und Air Malta sind auf Air Malta Flügen von Malta nach Paris Charles de Gaulle Paris Orly und Lyon Satolas eine Codeshare Partnerschaft eingegangen.

Mit dem neuen Codeshare Abkommen können die Air Malta Flüge nun auch unter Air France Flugnummern gebucht werden, damit erhalten Air France Kunden einen besseren Marktzugang nach Malta. Das Abkommen wird ab dem 30. März 2014 auf 18 Flügen pro Woche auf den besagten Verbindungen in Kraft treten. Durch diese Codeshare Partnerschaft profitieren die Kunden beider Fluggesellschaften von neuen Servicedienstleistungen wie etwa der Durchabfertigung von Fluggästen mit Anschlussflügen. Air France Passagiere können nun auch auf den Flügen nach Malta Flying Blue Meilen sammeln.