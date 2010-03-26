Air France und Aeroflot erweitern Codeshare

Die beiden Gesellschaften erweiterten am Dienstag, dem 23. März 2010, ihre Codeshare Vereinbarung.

Air France und Aeroflot fliegen zusammen im Skyteam und haben jetzt ihr Codeshare Abkommen über die beiden Hubs Moskau Sheremetyevo und Paris Charles de Gaulle hinaus erweitert. Unterzeichnet wurden die Verträge durch den Air France Chef Pierre-Henri Gourgeon und Aeroflot Chef Vitali Saveliev unter dem Beisein der beiden Verkehrsminister Dominique Bussereau und Igor Levitin. Das Abkommen wurde auf die russischen Flughäfen Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Yekaterinburg und Nizhnevartovsk ausgeweitet. In Frankreich kommen Strassburg, Lyon, Marseille und die portugiesischen Hauptstadt Lissabon dazu. Das erste Codeshare Abkommen wurde bereits 2002 unterzeichnet.