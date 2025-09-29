Air France streicht Stuttgart Paris

Flugzeugenteisung am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Fluggesellschaft Air France hat angekündigt, ihre Direktverbindung Stuttgart - Paris zum Ende des Winterflugplans 2025/26 einzustellen.

Die Entscheidung der Airline folgt einer umfassenden Analyse und spiegelt die veränderten Marktbedingungen wider – insbesondere die zunehmende Attraktivität des Hochgeschwindigkeitszugs auf dieser Strecke als Alternative.

Anbindung an Streckennetz bleibt gesichert

Für Reisende aus der Region Stuttgart bleibt die Anbindung an das weltweite Streckennetz von Air France-KLM und SkyTeam über die Drehkreuze Amsterdam und Kopenhagen weiterhin gesichert. Die Fluggesellschaft KLM wird in der Sommersaison 2026 fünf tägliche Flüge nach Amsterdam und so Verbindungen zu über 150 Zielen ab Amsterdam anbieten.