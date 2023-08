Air France schlittert über das Pistenende in Montreal

Eine Boeing 747 der Air France schlitterte nach der Landung in Montreal über das Pistenende.

Die Maschine kam von Paris. An Bord befanden sich 490 Fluggäste und 18 Besatzungsmitglieder. Am Pistenende kam die 747 mit dem Bugrad im Gras zu stehen. Die Passagiere mussten vor Ort die Maschine verlassen und mussten mit Bussen ins Flughafengebäude gebracht werden. Verletzte gab es bei diesem Zwischenfall keine. Laut Aussagen der Behörden sei auch am Jumbo kein Schaden entstanden.