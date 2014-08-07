Air France mit neuer Airbus A380 Route

Air France wird ab dem Dezember 2014 zwischen Paris und Miami einen Airbus A380 auf die Strecke schicken.

Air France hat am Mittwoch eine neue A380 Route bekannt gegeben. Vom 1. Dezember 2014 bis zum 28. März 2015 wird Frankreichs Flag Carrier zwischen Paris Charles de Gaulle und dem Miami International Airport einen A380 einsetzten und damit eine Boeing 777-300ER ersetzen.

Flug AF090 verlässt Paris jeweils um 13 Uhr 50 und kommt in Miami um 18 Uhr 05 an. Der Retourflug AF099 startet in Miami jeweils um 20 Uhr 55 und landet in Paris wieder um 11 Uhr 20. Der Flug wird täglich durchgeführt. Der A380 von Air France bietet Platz für 516 Passagiere.