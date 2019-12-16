Air France mit mehr Passagieren

Air France konnte im November 2019 insgesamt 4,099 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um drei Prozent auf 14,076 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,7 Prozent auf 12,109 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im November um 1,4 Prozentpunkte auf solide 86,0 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France insgesamt 48,425 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.