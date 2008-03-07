Air France in Konkurrenz mit dem TGV

Die Fluggesellschaft Air France erwartet, dass sie bis im Jahre 2016 1000 Stellen im Bereich des regionalen Verkehrs in Frankreich streichen müssen.

Grund für den möglichen Stellenabbau ist laut einer Pressesprecherin das grosse Angebot an TGV Hochgeschwindigkeitszügen in Frankreich, welche eine grosse Konkurrenz für die Fluggesellschaft darstellen. Sie fügte jedoch hinzu, dass dies nur eine momentane Prognose sei, die noch keinen Stellenabbau zur Folge hat.

Ebenso gab die Sprecherin bekannt, dass Air France diesen Sommer die Flüge zwischen dem Flughafen Paris-Orly und Avignon, Rennes und Lyon einstellen wird.