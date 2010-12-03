Air France gibt fünfte A380 Destination bekannt

Ab dem 6. Juni 2011 wird Air France mit dem Airbus A380 regelmässig von Paris Charles de Gaulle nach Washington verkehren.

Nach New York, Tokio, Johannesburg und Montreal wird Washington bei Air France zum fünften A380 Ziel. Air France bietet momentan zwischen Paris Charles de Gaulle und Washington zwei Tagesflüge mit Boeing 777 oder A340 Maschinen an, ab dem 6. Juni 2011 werden die Flüge zusammengelegt und durch eine A380 Tagesfrequenz ersetzt. Air France rechnet vor, dass der A380 mit seinen 538 Sitzen bei 20 Prozent tieferen Betriebskosten praktisch die gleiche Platzkapazität bietet wie die zwei anderen Grossraumflugzeuge zusammen.