Air France feiert 80 Jahre Flugverbindung zwischen Basel-Mulhouse und Paris

Air France Airbus A220 Erstflug (Foto: YouTube)

Am 7. Oktober 2026 feierte Air France das 80-jährige Bestehen ihrer Flugverbindung zwischen Basel-Mulhouse und Paris.

Die Strecke wurde am 7. Oktober 1946 eröffnet, als eine Air France Bloch 220 aus Paris-Le Bourget den ersten kommerziellen Flug zum neu erbauten Flughafen Basel-Mulhouse durchführte.

Der Flughafen Basel-Mulhouse wurde innerhalb von zwei Monaten gebaut und zunächst mit provisorischen Einrichtungen ausgestattet. Er markierte einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Luftfahrt in der Region. Mit der Aufnahme der Air-France-Verbindung entstand eine direkte Anbindung an die französische Hauptstadt zu einer Zeit, in der Reisende die Region auch über Flughäfen wie Strasbourg, Genf und Frankfurt erreichten.

Air France bedient seit 80 Jahren Paris Basel Mühlhausen (Foto: EuroAirport)

Auch acht Jahrzehnte später bedient Air France die Strecke Basel–Paris weiterhin mit zwei täglichen Flügen nach Paris-Charles de Gaulle. Über ihr Drehkreuz in Paris bietet die Fluggesellschaft ihren Passagieren Anschluss an zahlreiche Destinationen in Europa und weltweit.

Achtzig Jahre Air France in Basel sind für uns ein besonderer Meilenstein. Vom Erstflug nach Paris-Le Bourget am 7. Oktober 1946 bis zum heutigen zweimal täglichen Flugangebot spiegelt diese Strecke die langjährigen Verbindungen zwischen der Region Basel und Frankreich wider. Wir freuen uns, die Region weiterhin mit Paris zu verbinden und unseren Passagieren über unser Drehkreuz Zugang zu Destinationen auf der ganzen Welt zu bieten,

sagte Armelle Comte, Country Sales Manager Air France-KLM Schweiz.

Air France ist seit den Anfängen des Flughafens Basel-Mulhouse Teil seiner Geschichte. Die Ankunft des ersten Air-France-Fluges aus Paris im Oktober 1946, nur wenige Monate nach der Eröffnung des Flughafens, markierte den Beginn einer Verbindung, die nun seit acht Jahrzehnten besteht. Wir gratulieren Air France herzlich zu diesem Jubiläum und danken der Fluggesellschaft für ihr langjähriges Engagement in unserer trinationalen Region,

erklärte Tobias Markert, CEO des EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg.