Air France führt ersten Airbus A380 vor

Bei Airbus in Hamburg rollte gestern der erste, in den neuen Farben von Air France gestrichene Airbus A380 aus den Hallen. Die Maschine kommt im November zum Einsatz.

Die A380 wird von GP7200 Motoren betrieben und in drei Kabinen Platz für 538 Passagiere bieten. Eingesetzt wird sie auf der Strecke Paris Charles de Gaulle – New York JFK. Die neue Premium Economy Class für Langstrecken wird in diesem Flieger nicht eingebaut, hingegen erhalten alle 777, A340 und A330 der Airline bis im Herbst 2010 diese Kabine. Auch auf Luxus Ausstattungen wie ein Spa möchte Air France verzichten. Die Airline wird als erste Airline Europas eine A380 betreiben und sie für transatlantische Flüge einsetzen. Sie hat zwölf weitere Flugzeuge ausstehend, vier davon sollen diesen Winter und nächsten Frühling geliefert werden.

Link: Air France

