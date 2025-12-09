Air France baut La Première Strecken aus

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France erweitert ihr La Première-Streckennetz im Sommerflugplan 2026 um vier zusätzliche Destinationen.

Die First Class wird künftig auch auf Flügen nach Atlanta, Boston, Houston und Tel Aviv angeboten. Die Verbindung nach Atlanta beginnt am 29. März 2026 und wird täglich mit AF030 um 10.30 Uhr ab Paris-Charles de Gaulle durchgeführt, die Ankunft erfolgt um 13.55 Uhr. Der Rückflug AF031 startet täglich um 16.30 Uhr in Atlanta und erreicht Paris um 6.50 Uhr am folgenden Tag. Ab dem 20. Juli 2026 wird La Première zudem auf der täglichen Boston-Verbindung eingesetzt. AF334 verlässt Paris-Charles de Gaulle um 13.10 Uhr und landet um 14.55 Uhr in Boston, während AF333 um 17.10 Uhr in Boston abhebt und Paris am Folgetag um 6.10 Uhr erreicht.

Nach Houston bietet Air France die First Class ab dem 6. Juli 2026 auf AF098 und AF099 an. Der Hinflug startet täglich um 10.10 Uhr in Paris-Charles de Gaulle und landet um 13.40 Uhr in Houston. Der Rückflug hebt um 15.55 Uhr ab und erreicht Paris-Charles de Gaulle um 8.15 Uhr am Folgetag. Bereits ab dem 15. Dezember wird AF962 täglich um 8.55 Uhr von Paris-Charles de Gaulle nach Tel Aviv eingesetzt, mit Ankunft um 14.10 Uhr. Der Rückflug AF963 startet um 15.55 Uhr in Tel Aviv und erreicht Paris um 19.40 Uhr.

Seit dem Sommer 2025 bietet Air France La Première auf Flügen nach Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tel Aviv, Tokio-Haneda und Washington, D.C. an. Bis Juli 2026 sollen sämtliche Verbindungen nach New York-JFK und Los Angeles mit den neuen La Première-Suiten ausgestattet werden. Bis Ende 2026 soll die gesamte La Première-Flotte auf die neue Kabinenversion umgerüstet sein.

