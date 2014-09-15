Air France Piloten streiken

Die französische Fluggesellschaft Air France muss heute Montag wegen eines Streiks der Piloten die Hälfte ihrer Flüge streichen.

Gestern Abend ging Air France davon aus, dass wahrscheinlich rund die Hälfte der Flüge stattfinden werden. Am Sonntagabend teilte die Air France Pilotengewerkschaft SNPL mit, dass die Verhandlungen mit der Unternehmensführung erfolglos beendet worden seien. Die Piloten kündeten diesen Streik bereits vor zwei Wochen an, er könnte bis am 22. September 2014 andauern. Ein siebentägiger Streik wäre die längste Arbeitsniederlegung in der Geschichte von Air France. Unternehmenschef Frederic Gagey bezifferte die täglichen Einbußen durch den Streik auf 10 bis 15 Millionen Euro. Gewerkschaftschef Barber warnte, dass sich die Lage am Dienstag und Mittwoch weiter verschärfen könnte, da die Piloten, die am Montag im Einsatz waren, dann ihre Ruhepausen einlegen müssten. Air France will bei ihren Kurz- und Mittelstreckenpiloten sparen, diese Sparanstrengungen nimmt die Pilotengewerkschaft nicht hin und ruft nun zum Streik auf. Air France leidet auf den Europastrecken unter dem hohen Konkurrenzdruck der Billigflieger. Ryanair und easyJet setzen dem Flag Carrier Frankreichs kräftig zu, die beiden Low Cost Airlines betreiben beide grosse Streckennetze von und nach Frankreich und graben dem Flag Carriers Frankreichs viele Kunden ab. Auf der einen Seite verstehen wir die Air France Piloten, welche sich gegen schlechtere Arbeitsbedingungen auf den Europastrecken wehren, andererseits muss die Geschäftsleitung dafür sorgen, dass die Fluggesellschaft wettbewerbsfähig bleibt, damit ein längerfristiges Bestehen garantiert werden kann.

Den Air France Kunden ist geraten sich vor Reiseantritt auf der Homepage von Air France über das Flugprogramm zu informieren.