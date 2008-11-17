Air France Piloten streiken weiter

Frankreich erwartet eine Woche mit Störungen im Verkehr und im öffentlichen Sektor, nachdem verschiedene Gewerkschaften gegen neue Reformen demonstrieren wollen.

Frankreich erwartet eine Woche mit Störungen im Verkehr und im öffentlichen Sektor, da verschiedene Gewerkschaften gegen neue Reformen demonstrieren wollen.