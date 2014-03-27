Air France KLM wählt für Dreamliner Triebwerke von GE

Air France KLM wird 25 ihrer Boeing 787-9 und zwölf von ILFC eingemietete Dreamliner mit dem GEnx-1B von General Electric motorisieren.

Im Dezember 2011 hat Air France KLM bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing 25 Boeing 787-9 Dreamliner in Auftrag gegeben und jetzt wurde die Triebwerkwahl bekanntgegeben. General Electric beziffert den Wert des neuen Auftrages für die Ausrüstung von 37 Boeing 787-9 auf einen Wert von 1,7 Milliarden US Dollar. Verlierer ist dabei Rolls-Royce mit dem Trent 1000. KLM wird die erste Boeing 787-9 im Oktober 2015 übernehmen und bei Air France soll die erste Boeing 787-9 im Januar 2017 in Betrieb gehen.