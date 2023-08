Air France KLM verbucht Quartalsverlust

Gestern hat Air France KLM die Resultate für ihr erstes Geschäftsquartal bekannt gegeben. Sie verbucht einen Gesamtnettoverlust von 431 Millionen Euro.

Die Zahlen wurden auf einer Pro Forma Basis präsentiert und beinhalten auch die Resultate der Martinair. Nicht inbegriffen ist der 25 Prozent Anteil an Alitalia. Die Gesamteinnahmen der Gruppe fielen im ersten Quartal um 20,5 Prozent auf 5,17 Milliarden Euro, im Passagierverkehr gingen die Einnahmen um 18,7 Prozent, im Cargobereich um satte 41,5 Prozent zurück. Gleichzeitig verkleinerten sich die Betriebskosten um 10,1 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Der Gewinn wurde durch schlechtes Fuel Hedging negativ beeinflusst und schrumpfte von vormals 201 Millionen Euro auf ein Minus von 496 Millionen Euro. Die Cargokapazität soll um weitere fünf Prozent reduziert werden, dazu sollen vier Frachtflugzeuge gegroundet werden. Die Gruppe flog in den ersten drei Monaten ihres Geschäftsjahres 50,47 Milliarden RPK (-5,8 Prozent) bei einer um 4,7 Prozent kleineren Kapazität von 63,58 Milliarden ASK. Die Auslastung sank um 0,9 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent. Der Yield fiel um 13,9 Prozent auf 7,56 Cents.