Air France KLM präsentiert Oktoberzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Air France KLM stiegen im Berichtsmonat Oktober 2019 insgesamt 7,624 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent.

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM wurde die Verkehrsleistung um 1,3 Prozent auf 25,600 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um zwei Prozent auf 22,418 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 87,6 Prozent um weitere 0,6 Prozentpunkte auf hohe 87,6 Prozent angestiegen.

Während den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 73,902 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Gruppenkapazität um 0,6 Prozent auf 1.256 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 7,2 Prozent auf 735 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen. Die Frachtauslastung lag bei 58,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 4,9 Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat Oktober insgesamt 9,152 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent. In den ersten zehn Monaten konnten die Fluggesellschaften der Air France KLM Gruppe 88,745 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hop! und Transavia enthalten.