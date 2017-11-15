Air France KLM präsentiert Oktoberzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat Oktober 2017 insgesamt 7,441 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,5 Prozent auf 24,475 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,3 Prozent auf 21,164 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 85,0 Prozent auf solide 86,5 Prozent angestiegen.

Während den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 70,727 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Gruppenkapazität um 0,5 Prozent auf 644 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 1,4 Prozent auf 644 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat Oktober insgesamt 8,873 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent. In den ersten zehn Monaten konnten die Fluggesellschaften der Air France KLM Gruppe 83,931 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hop! und Transavia enthalten.