Air France KLM präsentiert Oktoberzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat Oktober 2016 insgesamt 7,074 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozent auf 24,112 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,2 Prozent auf 20,484 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 86,1 Prozent auf immer noch solide 85,0 Prozent zurückgegangen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,0 Prozent auf 1.225 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage ist um 3,5 Prozent auf 758 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Während den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 67,468 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,8 Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat Oktober insgesamt 8,417 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hopp und Transavia enthalten.