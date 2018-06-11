Air France KLM präsentiert Maizahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2018 insgesamt 7,251 Millionen Fluggäste zu, das waren gleich viele wie im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,2 Prozent auf 24,933 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage konnte um 1,6 Prozent auf 21,107 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent.

Air France KLM konnte in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 33,397 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,2 Prozent auf 1.205 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Frachtnachfrage ist um 3,6 Prozent auf 699 Millionen Tonnenkilometern zurückgegangen.

Die ganze Air France Group transportierte im Berichtsmonat Mai 8,889 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 85,5 Prozent.