Air France KLM präsentiert Maizahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 7,249 Millionen Fluggäste zu, das waren 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,5 Prozent auf 24,385 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage konnte um 5,6 Prozent auf 20,767 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf solide 85,2 Prozent.

Air France KLM konnte in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 32,808 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,6 Prozent auf 1.231 Millionen Tonnenkilometer ausgebaut, die Frachtnachfrage ist um 3,8 Prozent auf 725 Millionen Tonnenkilometern angestiegen.

Die ganze Air France Group transportierte im Berichtsmonat Mai 8,798 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 85,7 Prozent.