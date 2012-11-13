Air France KLM mit weniger Passagieren

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Oktober 2012 6,742 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozentpunkte auf 23,036 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren, die Nachfrage ist um zwei Prozentpunkte auf 19,048 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,9 auf immer noch befriedigende 82,7 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 7,1 Prozentpunkte auf 1.374 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage schwächte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 915 Millionen Tonnenkilometer ab. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 65,456 Millionen Passagiere, 2,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.