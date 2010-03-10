Air France KLM mit weniger Passagieren

Mit Air France KLM flogen im Februar 4,779 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Minus von 2,2 Prozent.

Die Franko- Niederländische Fluggesellschaft Air France KLM verkaufte mit 13,979 Milliarden Sitzplatzkilometer 0,6 Prozent weniger als im Vergleichsfebruar 2009. Die Kapazität wurde um 5 Prozent auf 17,993 Milliarden Sitzplatzkilometer heruntergefahren. Wegen der massiven Angebotsrücknahme konnte die Auslastung um 3,5 Punkte auf 77,7 Prozent erhöht werden. Als Hauptgrund für den Kundenrückgang im Februar sucht Air France KLM bei dem viertägigen Fluglotsenstreik in Frankreich und den wetterbedingten Flugausfällen. Der Rückgang beim Frachtbereich konnte praktisch gestoppt werden. Air France KLM sieht in den Februarzahlen ein weiters Zeichen der Erholung.