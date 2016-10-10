Air France KLM mit weniger Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat September 2016 insgesamt 7,013 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,5 Prozent auf 23,878 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,8 Prozent auf 20,465 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung ist von 86,8 Prozent auf immer noch solide 85,7 Prozent zurückgegangen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,5 Prozent auf 1.202 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage ist um 4,5 Prozent auf 714 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Während den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 60,395 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat September insgesamt 8,490 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hopp und Transavia enthalten.