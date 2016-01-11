Air France KLM mit weniger Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2015 6,154 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,9 Prozent auf 22,415 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,7 Prozent auf 18,568 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich ganz leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 6,6 Prozent auf 1.199 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 7,8 Prozent auf 749 Millionen Tonnenkilometer ab.

Air France KLM konnte 2015 79,016 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozent.

Die ganze Gruppe konnte im Dezember 2015 6,721 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren gleich viele wie im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gesehen flogen 89,821 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.