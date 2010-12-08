Air France KLM mit mehr Passagieren

Air France KLM konnte im Berichtsmonat November 5,680 Millionen Fluggäste begrüssen, das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Air France KLM konnte im Berichtsmonat November 5,680 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Nachfrage stieg um 4,3 Prozent auf 16,132 Milliarden Sitzplatzkilometer, das Angebot wurde um 2,9 Prozent auf 20,396 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die durchschnittliche Auslastung konnte von 78 auf 79,1 Prozent verbessert werden. Air France KLM konnte die Nachfrage in allen Regionen steigern, am stärksten wuchs der Absatz bei den Flügen innerhalb Europas und nach Asien. Bei der Fracht konnte Air France KLM um 6,1 Prozent zulegen.

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