Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2019 insgesamt 6,141 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent ausgebaut und erreichte 21,415 Milliarden Sitzplatzkilometer, die Nachfrage verbesserte sich um zwei Prozent auf 18,542 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 0,2 Prozentpunkte gesteigert werden und erreichte hohe 86,6 Prozent.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 7,034 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.