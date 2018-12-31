Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2018 insgesamt 6,741 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um drei Prozent auf 23,379 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage kletterte um 3,8 Prozent auf 20,077 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um ein Prozent auf 1.174 Millionen Tonnen Kilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 0,8 Prozent auf 765 Millionen Tonnen Kilometer angewachsen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 78,833 Millionen Passagiere, dies waren zwei Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat November insgesamt 7,616 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent. In den ersten elf Monaten konnten die Fluggesellschaften der Air France KLM Gruppe 93,765 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hop! und Transavia enthalten.