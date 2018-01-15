Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 6,616 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,6 Prozent auf 23,500 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 20,186 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf solide 85,9 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,2 Prozent auf 613 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage schwächte sich um 3,1 Prozent auf 418 Millionen Tonnenkilometer ab.

Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 83,948 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte im Dezember 2017 insgesamt 7,417 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gesehen flogen 98,722 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.