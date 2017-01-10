Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 6,446 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,2 Prozent auf 22,907 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,5 Prozent auf 19,587 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf solide 85,5 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,2 Prozent auf 1.149 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 1,6 Prozent auf 737 Millionen Tonnenkilometer ab.

Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 93,442 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte im Dezember 2016 insgesamt 7,225 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 7,6 Prozent mehr als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gesehen flogen 93,442 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.