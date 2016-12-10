Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2016 insgesamt 6,248 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,9 Prozent auf 21,893 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage kletterte um 3,7 Prozent auf 18,356 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,4 Prozent auf 1.117 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 6,6 Prozent auf 711 Millionen Tonnen Kilometer geschrumpft.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 73,717 Millionen Passagiere, dies waren 1,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Die ganze Air France KLM Gruppe transportierte im November 6,965 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent. In den ersten elf Monaten flogen mit allen Gruppenairlines insgesamt 86,217 Millionen Fluggäste.