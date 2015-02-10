Air France KLM mit mehr Passagieren

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2015 5,705 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozent auf 21,926 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,5 Prozent auf 18,052 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent verschlechtert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,7 Prozent auf 1.260 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um acht Prozent auf 713 Millionen Tonnenkilometer ab.

Air France KLM konnte 2014 77,450 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent.