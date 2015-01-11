Air France KLM mit mehr Passagieren

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2014 6,220 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozent auf 22,223 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, während sich die Nachfrage um 0,5 Prozent auf 18,437 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung verbesserte sich ganz leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 83 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um ein Prozent auf 1.285 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 4,2 Prozent auf 813 Millionen Tonnenkilometer ab. Air France KLM konnte 2014 77,450 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent.