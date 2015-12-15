Air France KLM mit leicht mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2015 5,963 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1 Prozent auf 21,488 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage kletterte um 1,8 Prozent auf 17,709 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 9,7 Prozent auf 1.168 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 11,3 Prozent auf 762 Millionen Tonnen Kilometer geschrumpft.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 72,862 Millionen Passagiere, dies waren 2,3 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.