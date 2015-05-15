Air France KLM meldet weniger Passagiere

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2015 6,529 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,3 Prozent auf 22,760 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging um 0,4 Prozent auf 19,155 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls negativ und verminderte sich um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,2 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um sieben Prozent auf 1.186 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um knapp fünfzehn Prozent auf 703 Millionen Tonnenkilometer ab, die Frachtauslastung verschlechterte sich um 5,5 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent.

Mit der Tochterunternehmung Transavia flogen im April 810 Tausend Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,6 Prozent.