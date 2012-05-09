Air France KLM meldet mehr Passagiere

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2012 6,515 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,3 Prozentpunkte auf 21,960 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,8 Prozentpunkte auf 18,284 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um zwei Prozentpunkte auf 83,3 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,3 Prozentpunkte auf 1.370 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 8,3 Prozentpunkte auf 880 Millionen Tonnenkilometer ab.