Air France KLM meldet mehr Passagiere

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 7,086 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um vier Prozent auf 23,679 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 6,5 Prozent auf 20,718 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 2,1 Prozentpunkte auf hohe 87,5 Prozent.

In den ersten vier Monaten stiegen bei Air France KLM insgesamt 25,558 Millionen Passagiere zu, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.

Die ganze Air France Group transportierte im Berichtsmonat April 8,418 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 87,7 Prozent und verbesserte sich somit um weitere 2,2 Prozentpunkte.