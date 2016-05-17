Air France KLM meldet mehr Passagiere

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2016 6,714 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,1 Prozent auf 22,779 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 1,5 Prozent auf 19,453 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 85,4 Prozent.

Die ganze Air France Group transportierte im Berichtsmonat April 7,756 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 85,5 Prozent.