Air France KLM meldet mehr Passagiere

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2015 6,833 Millionen Fluggäste zu, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,4 Prozent auf 23,355 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage konnte um 1,4 Prozent auf 19,670 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,8 Prozent auf 1.247 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um zwölf Prozent auf 741 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Mit der Tochterunternehmung Transavia flogen im Mai 1,169 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 11,1 Prozent.

Alle drei Fluggesellschaften zusammen konnten im Berichtsmonat Mai 8,002 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.