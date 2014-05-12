Air France KLM meldet mehr Passagiere

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2014 6,662 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,7 Prozent auf 22,683 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um drei Prozent auf 19,224 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 1,9 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,3 Prozent auf 1.282 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 0,6 Prozent auf 831 Millionen Tonnenkilometer ab, die Frachtauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 65 Prozent.