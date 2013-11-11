Air France KLM meldet mehr Passagiere

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Oktober 2013 6,878 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 23,308 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage ist um 2,8 Prozent auf 19,573 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich von 82,7 auf solide 84,0 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,2 Prozent auf 1.360 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage schwächte sich um 3,3 Prozent auf 885 Millionen Tonnenkilometer ab. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 66,245 Millionen Passagiere, 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.